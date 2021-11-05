«Динамо» — «Краснодар». Крыховяк и Джон Кордоба выбьют бело-голубых из зоны еврокубков

6 ноября состоится матч 14-го тура РПЛ «Динамо» Москва — «Краснодар». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.97. Успех краснодарцев оценён букмекерами коэффициентом 2.57. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.62.

Где смотреть матч «Динамо» — «Краснодар»?

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Краснодар» 6 ноября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Динамо» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.93, на тотал меньше 2.5 гола дают 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70, на пенальти — за 2.35.

«Динамо» — «Краснодар»: прогноз на матч 14-го тура РПЛ (06.11.2021)

Локдаун в столице России подходит к концу, хотя к обычной жизни город вернётся только с понедельника. С 28 октября закрылись многие заведения, в том числе и спортивные. Однако это не помешало Роспотребнадзору разрешить провести матч 14-го тура чемпионата России «Динамо» — «Краснодар» 6 ноября. Причём с болельщиками.

На трибунах «ВТБ Арены» в субботу ожидается до 30 процентов зрителей от общей вместимости стадиона. Единственное условие — наличие QR-кода. Впрочем, после слухов о возможном изменении места проведения встречи такому раскладу бело-голубые наверняка рады. Могло быть гораздо хуже. Поддержка фанатов сейчас явно не помешает.



После разгромной победы в гостях над «Оренбургом» (3:0) и последующего выхода в 1/8 финала Кубка России подопечные Сандро Шварца провели выездную игру с петербургским «Зенитом» в 13-м туре Российской Премьер-Лиги. Получилось не очень удачно, уступили со счётом 1:4, хотя к 66-й минуте счёт был даже равный.



На этом отрезке гости чуть чаще и острее атаковали, но сначала Азмун и Вендел придумали гол. Затем Артём Дзюба побил рекорд Олега Веретенникова по забитым мячам в чемпионате России. А за пять минут до конца основного времени Ярослав Ракицкий прямым ударом с дальнего штрафного поставил точку. Разгромное поражение.

Из-за него «Динамо» опустилось в турнирной таблице. Перед стартом 14-го тура расклад следующий. «Зенит» лидирует, набрав 29 очков. Вторую строчку делят между собой «Локомотив» и «Сочи», отставая на пять пунктов. А вот бело-голубые с 23 баллами в активе опережают ЦСКА лишь по дополнительным показателям.



«Краснодар» в этом списке нашёл себя на шестой позиции. За 13 игр команде из одноимённого города удалось набрать 21 очко, хотя положение могло быть гораздо приятнее. Во-первых, заметно повлияли два ничейных матча с ЦСКА (0:0) и «Уфой» (1:1), а также поражение в прошлом туре от «Крыльев Советов» (0:1).



Уфимцам очки «быки» отдали сами. Имели преимущество по ударам и владению мячом, но пропустили быстрый гол, а отыграться сумели лишь в концовке с пенальти. Однако двум другим соперникам помогли арбитры. Например, в матче с армейцами Владимир Москалёв не заметил игру Игоря Дивеева рукой в собственной штрафной.

С самарцами Евгений Кукуляк отменил забитый краснодарцами на 35-й минуте гол. Впоследствии Экспертно-судейская комиссия РФС признала эти решения ошибочными. Отрадно, что подобные ситуации не остаются без внимания. Только потерянных очков краснодарскому клубу уже никто не вернёт. А ведь на кону борьба за еврокубки!

Впереди битва с «Динамо». Оппонент очень крепкий. В последнее время немного сбавил обороты, за четыре предыдущих тура РПЛ пропустил восемь мячей (семь из них вытащил из сетки вернувшийся после травмы Антон Шунин) и добыл всего одну победу. Но в целом по сезону выглядит здорово. Остро атакует, регулярно забивает.



Проблемной обороне «Краснодара», которая не может сохранить свои ворота на замке уже четыре матча кряду, придётся попотеть. Впрочем, у Виктора Гончаренко есть отличный шанс при победе убить одним выстрелом сразу двух зайцев. Во-первых, затормозить конкурента. Во-вторых, как минимум закрепиться в топ-5 перед международной паузой.



Ситуация подходящая. Сандро Шварц вынужден обойтись сразу без нескольких лидеров. Фомин и Захарян пропустят встречу из-за перебора жёлтых карточек. А ведь Даниил является лучшим бомбардиром команды на данный момент, а Арсен больше всех отдал голевых передач среди бело-голубых. Плюс по-прежнему в лазарете Диего Лаксальт. Добавим сюда подвешенное состояние Моро.

Потери серьёзные. Мы бы рискнули и взяли Ф2 (0) за 1.87. Альтернативный вариант — «Краснодар» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 1.88. Кордоба, конечно, давно молчит, пора бы ему снова напомнить о себе. Однако есть смелый Сперцян, а также Крыховяк, заработавший пять очков по системе «гол+пас» в пяти прошлых турах. Без голов вряд ли останемся.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Динамо» — «Краснодар» 6 ноября 2021 года

«Динамо» продолжает держаться в еврокубковой зоне, но сохранить позиции будет трудно. Сандро Шварц не сможет рассчитывать сразу на нескольких лидеров, а «Краснодару» нужно отвечать за кошмарный вылет из Кубка России. На наш взгляд, если сопернику краснодарцев снова не помогут арбитры, у них есть хорошие шансы как минимум не проиграть.



Ставка: победа «Краснодара» с форой (0) за 1.87.

Какой канал покажет матч «Динамо» — «Краснодар»?