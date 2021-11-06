«Ювентус» — «Фиорентина»: ставка Максима Калиниченко на матч Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Ювентус» – «Фиорентина».
Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1) за 2.15.
«Думаю, это будет хороший экзамен для «фиалок». Хотя и туринцы не со 100% вероятностью должны выигрывать. Всё-таки в таблице «старая синьора» всё ещё стоит ниже.
«Фиорентина» прекрасно начала сезон для своего уровня. Клуб до сих пор идёт в верхней части таблицы, на седьмом месте. «Лацио» со строчки выше опережает его только по дополнительным параметрам. А вот «Верона» с восьмого места уже отстаёт от «фиалок» на три балла. Так что этот клуб сейчас находится в неплохой форме.
Хотя «Фиорентина» могла бы стоять и выше – у неё много поражений в последних матчах. Кроме проигрышей вышестоящим клубам, она также уступила «Венеции» из нижней части таблицы (0:1). Так что я не уверен, что команда из Флоренции сможет сдержать «Ювентус».
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Впрочем, команда Аллегри сейчас способна проиграть и аутсайдерам чемпионата Италии. Клуб всё ещё идёт в середине таблицы с 15 очками. Пару недель назад «Ювентус», вроде бы, вернулся в форму и начал часто набирать очки. Однако в последних турах он проиграл «Сассуоло» и «Вероне» (оба раза 1:2).
Примечательно, что в Лиге чемпионов туринцы, наоборот, добились успеха. На днях команда Аллегри в ответном матче снова обыграла «Зенит» (4:2), чем гарантировала себе выход в плей-офф. Думаю, такой успех позволит «Ювентусу» почувствовать эмоциональный подъём.
Я не особо верю в «Фиорентину» в этом матче. Она, конечно, достаточно неплохо выступает в этом сезоне. Однако значимых успехов «фиалки» в последних матчах не добивались. Так что «Ювентус» им вряд ли удастся обыграть. Ставлю на выигрыш туринцев с форой (-1)».
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