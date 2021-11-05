«Ювентус» — «Фиорентина». Александр Кокорин чужой на этом празднике жизни

6 ноября состоится матч 12-го тура Серии А «Ювентус» — «Фиорентина». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех флорентийцев оценён экспертами в 5.65. Ставки на ничью принимаются за 4.33.

Где смотреть матч «Ювентус» — «Фиорентина»?

Коэффициенты букмекеров на матч «Ювентус» — «Фиорентина» 6 ноября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Ювентус» — «Фиорентина» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Анализ и прогноз матча 12-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Фиорентина» (06.11.2021)

До международного ноябрьского перерыва осталось совсем мало времени. Однако у национальных первенств ещё есть время для одного тура, важно провести его с пользой. 6 ноября в 12-м туре чемпионата Италии на стадионе «Альянц» сойдутся «Ювентус» и «Фиорентина». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

После ухода Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» дела у «старой синьоры» пошли наперекосяк. В нападении появились скованность и низкая результативность. Пятую игру подряд забить больше одного мяча не удаётся, а разница забитых и пропущенных голов выходит в ноль. Скверный результат для гранда.



Старт сезона у «Ювентуса» совсем не задался, да и сейчас он располагается лишь на девятой строчке с 15 баллами. Отставание от лидирующих «Наполи» и «Милана» неприлично большое — 16 пунктов. В этом сезоне бороться за чемпионство будет тяжело. Пока нужно нацеливаться на зону Лиги чемпионов.



Откровенно провальные выступления туринцев в последних трёх турах чемпионата Италии осложнили задачу. Добыли лишь одну ничью с «Интером» (1:1), и то — с большим трудом и не без везения. Затем потерпели поражения от «Сассуоло» (1:2) и «Вероны» (1:2). Зато в Лиге чемпионов всё замечательно.

Подопечные Массимилиано Аллегри возглавляют таблицу с победами во всех четырёх турах. Добыли три очка с шведским «Мальмё» (3:0), английским «Челси» (1:0) и дважды с российским «Зенитом» (1:0 и 4:2). Похоже, силы направлены именно на евроарену. В плей-офф уже вышли, теперь поборются с лондонцами за первую строчку.



«Фиорентина», в свою очередь, может похвастаться приятным положением в турнирной таблице Серии А. После 11 туров в активе 18 баллов, до еврокубков рукой подать: от четвёртой позиции отделяет всего один пункт. В грядущем матче, несомненно, ждут трудности, но Винченцо Итальяно наверняка что-нибудь придумает.



Итальянский специалист раскрыл талант 21-летнего Душана Влаховича. На счету серба уже восемь забитых мячей в 11 матчах. Нападающий в отличной форме, действует зрело и эффективно. Ведёт команду за собой, являясь сейчас истинным лидером и сердцем команды. В ближайшее время, похоже, сменит место работы. Вполне возможно, что продолжит карьеру в Турине.

В последнем туре сербский форвард оформил хет-трик в ворота «Специи» (3:0), забравшись на третью строчку в гонке бомбардиров. До лидирующего Чиро Иммобиле не хватает одного мяча, а впереди — хромающий «Ювентус». Есть шанс улучшить и без того внушительную статистику. Во многом благодаря его стараниям флорентийцам удалось 16 раз отличиться.

Портит картину только один трансфер. Речь, разумеется, об Александре Кокорине, ставшем настоящей занозой для «лилий». Россиянин провел всего три матча (получал крохи игрового времени) и не отметился результативными действиями. Затем — повреждения. Внушительный контракт форвард отрабатывает на скамейке. Это в лучшем случае.



Крайне недовольны ситуацией болельщики. Пользы от россиянина действительно нет, а надежды возлагались. К счастью, пока есть Влахович, который точно не подведёт. Равно как и оборонительный фонд команды, который последние шесть туров надёжен. Защитники и вратарь зевнули всего ничего — четыре мяча (два от лидирующего «Наполи»).



«Ювентус» хорошо проявил свой атакующий потенциал в Лиге чемпионов. Даже в трудные времена клуб остаётся фаворитом за счёт крепкого состава. Однако недочёты в обороне усложнят жизнь. На прошлый матч с «Зенитом» в Лиге чемпионов туринцы настраивались по-особенному. На время закрылись на тренировочной базе.

Однако уверенная победа и четыре забитых мяча раскрепощают. Наверняка немного расслабят и «старую синьору». А у предстоящего соперника нападение не дремлет. Думаем, вполне можно взять «обе забьют» за коэффициент 1.71. Фиолетовые абсолютно заслуженно находятся в верхней части таблицы. Ставка посмелее — 1Х + ОЗ.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Фиорентина» 6 ноября 2021 года

«Ювентус», похоже, отложил козыри на Лигу чемпионов. В чемпионате Италии результаты откровенно слабые, пора исправляться. Забивает клуб стабильно, но относительно мало. Пропускает столько же (по 15 в свои и чужие ворота). У «Фиорентины» великолепен Душан Влахович, ждём очередного перформанса от серба. Наверняка отличатся обе стороны. У туринцев сыграет класс состава, у флорентийцев — Влахович и хорошее настроение после недавней разгромной победы.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.71.

Какой канал покажет матч «Ювентус» — «Фиорентина»?