«Милан» — «Интер»: эксперты оценили шансы команд в миланском дерби Серии А

7 ноября состоится матч 12-го тура итальянской Серии А «Милан» — «Интер». Начало игры — в 22:45 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».

Эксперты уже дали свой прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех «Милана» оценён букмекерами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Аналитики также считают, что миланское дерби «Милан» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют «россонери», сыграет коэффициент 1.31. Гол «нерадзурри» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Милан» — «Интер».

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