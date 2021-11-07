ЦСКА — СКА: ставка Максима Лебедева на армейское дерби КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 ЦСКА — СКА.

Ставка: победа СКА в основное время за 2.62.

«Я уже неоднократно обнародовал свою версию резкого взлёта питерских армейцев. Там, конечно, славно потрудились селекционеры. Но всё-таки главным, на мой взгляд, стало увольнение Валерия Брагина из сборной, которая была вручена ему в качестве общественной нагрузки вместе со СКА. И когда Брагина вежливо отодвинули от сборной, сказав ему на прощание: «Пшёл вон отсюда!», Валерий Николаевич глубоко выдохнул, истово перекрестился, поставил в церкви свечку, после чего занялся своим любимым делом, не отвлекаясь на всякую ерунду вроде Евротуров. И результат не замедлил сказаться.



Да, у СКА ещё достаточно игровых проблем, но, по сравнению с ЦСКА, они находятся в полном шоколаде. Столичных же армейцев продолжает «штормить», и то, что мы видим сейчас – это ещё цветочки. А ягодки будут после Олимпиады. Потому что Валерий Брагин на время Олимпиады никуда из Санкт-Петербурга не денется, и будет натаскивать СКА на плей-офф. А главный тренер ЦСКА вместе с президентом клуба все это время будут в Пекине. И каким они увидят свой клуб после возвращения, можно только представить.



Таким образом, учитывая всё вышеописанное, смею предположить, что, несмотря на место проведения матча, его фаворитами будут совсем не хозяева, а как бы наоборот. Матч получится упорным, поскольку в матчах с равными соперниками ЦСКА периодически собирается. По некоторым данным даже посылает подальше установки нынешнего тренерского штаба, играет по лекалам бывшего главного тренера, и это зачастую приносит им успех. Но предположу, что не на этот раз – слишком мощно нынче выглядит питерский клуб, как бы это ни было противно всему прогрессивному человечеству. Поэтому отдаю победу в упорной борьбе СКА, причём победу с минимальным преимуществом в основное время, поскольку дополнительное время у этих соперников нынче не в чести».

Где смотреть матч ЦСКА — СКА?

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