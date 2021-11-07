ЦСКА — СКА: ставка Максима Лебедева на армейское дерби КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 ЦСКА — СКА.
Ставка: победа СКА в основное время за 2.62.
«Я уже неоднократно обнародовал свою версию резкого взлёта питерских армейцев. Там, конечно, славно потрудились селекционеры. Но всё-таки главным, на мой взгляд, стало увольнение Валерия Брагина из сборной, которая была вручена ему в качестве общественной нагрузки вместе со СКА. И когда Брагина вежливо отодвинули от сборной, сказав ему на прощание: «Пшёл вон отсюда!», Валерий Николаевич глубоко выдохнул, истово перекрестился, поставил в церкви свечку, после чего занялся своим любимым делом, не отвлекаясь на всякую ерунду вроде Евротуров. И результат не замедлил сказаться.
Да, у СКА ещё достаточно игровых проблем, но, по сравнению с ЦСКА, они находятся в полном шоколаде. Столичных же армейцев продолжает «штормить», и то, что мы видим сейчас – это ещё цветочки. А ягодки будут после Олимпиады. Потому что Валерий Брагин на время Олимпиады никуда из Санкт-Петербурга не денется, и будет натаскивать СКА на плей-офф. А главный тренер ЦСКА вместе с президентом клуба все это время будут в Пекине. И каким они увидят свой клуб после возвращения, можно только представить.
Таким образом, учитывая всё вышеописанное, смею предположить, что, несмотря на место проведения матча, его фаворитами будут совсем не хозяева, а как бы наоборот. Матч получится упорным, поскольку в матчах с равными соперниками ЦСКА периодически собирается. По некоторым данным даже посылает подальше установки нынешнего тренерского штаба, играет по лекалам бывшего главного тренера, и это зачастую приносит им успех. Но предположу, что не на этот раз – слишком мощно нынче выглядит питерский клуб, как бы это ни было противно всему прогрессивному человечеству. Поэтому отдаю победу в упорной борьбе СКА, причём победу с минимальным преимуществом в основное время, поскольку дополнительное время у этих соперников нынче не в чести».
- 7 ноября 2021
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
03:00
-
02:00
- 6 ноября 2021
-
23:31
-
23:00
-
21:45
-
21:00
-
20:30
-
20:15
-
20:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00