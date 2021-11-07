«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Александра Мостового на дерби РПЛ

Бывший форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив».
Ставка: ничья за 3.54.
«Спартак» снова провалил старт сезона. После 13 туров московский коллектив уже опустился на девятую позицию. За это время Москва записала на свой счёт пять побед и три ничьи, которые принесли 18 очков. После победы над «Ахматом» столичный коллектив один раз уступил и дважды сыграл вничью.
Прогноз Константина Генича на матч «Спартак» — «Локомотив».
«Локомотив» пока на второй позиции – железнодорожники выиграли шесть матчей и шесть игр завершили миром. Два последних матча красно-зелёных закончились их победой: над «Сочи» и «Нижним Новгородом». Не могу не отметить показатели гостей в обороне, которые в среднем пропускали меньше гола за игру.
Я посмотрел оба матча противников в Лиге Европы и не могу сказать, что «Спартак» уступает «Локо» в игровом плане. Более того, не вижу, что кто-то в этом матче сильнее, ведь у каждой команды есть свои проблемы. Не отдам предпочтение никому и заиграю ставку на мирный исход. Моя ставка — ничья».
«Спартак» — «Локомотив»: чего ждать от московского дерби РПЛ?
Прогноз Виктора Гусева на матч «Спартак» — «Локомотив».
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