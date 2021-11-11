Греция — Испания: ставка Александра Мостового на встречу отбора ЧМ-2022

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч квалификации ЧМ-2022 Греция — Испания.
Ставка: победа Испании с форой (-1) за 1.90.
«Сборная Греции добавила за последние годы и уже регулярно выдает неплохие матчи. Осенью «Эллины» обыграли Швецию и Грузию, правда, в последней игре скандинавы отомстили за фиаско в сентябре.
Сборная Испании пока на втором месте, но разница с лидером составляет всего два пункта, которому проиграла в начале сентября, после чего «фурия роха» дважды праздновала успех.
Не могу не вспомнить, что подопечные Луиса Энрике пробились в финал Лиги Наций, но там не справились с действующим чемпионом мира.
За последние 50 лет команды встречались всего восемь раз, при этом статистика побед полностью на стороне испанской дружины.
Я думаю, что «красной фурии» сегодня будет очень непросто, но по уровню игроков, контролю мяча и опыту гости на голову мощнее. Кроме того, если у хозяев есть только теоретические шансы на успех, то Испания в шаге от первого места», — сказал Мостовой.
Прогноз Михаила Поленова на матч Греция — Испания.
Где покажут матч Россия — Кипр?
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