Греция – Испания: прогноз Александра Вишневского на матч отбора ЧМ-2022 11 ноября

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч отборочного раунда к чемпионата мира 2022 Греция – Испания.



Ставка: победа Испании в 1-2 мяча за 1.76.



«Матч в Афинах становится решающим для обеих команд. Сборную Греции устраивает только победа – при любом другом исходе греки лишаются шансов пробиться на чемпионат мира в Катар. Так что у греков нет выбора, кроме как играть на победу. Это, разумеется, увеличивает шансы что они проиграют. Потому что при ничейном счете им придется идти ва-банк – ничья-то им ничего не дает.



Испанцам, в принципе, тоже нужна только победа. И пусть они никуда не вылетают и даже при поражении останутся в борьбе за место на чемпионате мира, но участия в плей-офф с двумя раундами испанцам совершенно не нужно. Им нужно выходить в Катар напрямую, с первого места в группе. Для этого дважды побеждать – сначала в Афинах, а затем дома у текущего лидера группы, сборной Швеции. Испанцы лишатся шансов на первое место в группе, если они не выиграют в Афинах, а при этом Швеция выиграет у сборной Грузии в тот же день в Тбилиси.

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Сборная Греции уже отнимала очки у испанцев в этом оборочном цикле, неожиданно сыграв 1:1 в Гранаде в самом первом туре квалификации. Но теперь ситуация иная: самим грекам уже недостаточно ничьей. А испанцы, которые в прошлую международную паузу играли матчи Лиги наций без центральных форвардов, теперь их имеют в составе. Это и залечивший травму Мората, которая как раз забивал в ворота сборной Греции в Гранаде, и нападающий «Эспаньола» Рауль де Томас, который в последний момент был вызван в сборную вместо Ансу Фати, получившего обидную травму в матче «Сельта» — «Барселона». При этом сборная Греции потеряла двух футболистов из-за дисквалификаций, заработанных ими в прошлом туре в матче против Швеции, проигранном в гостях 0:2.



Думаю, что команда Луиса Энрике сможет добыть победу в Афинах. Вероятнее, что это будет победа с разницей в один-два мяча, а не с крупным счетом. Между тем коэффициент на чистую победу испанцев довольно низок – 1,47, тогда как коэффициент на выигрыш «Ла Рохи» с разницей в один-два мяча составляет уже куда больше – 1,76. Эту ставку и выберу – на победу сборной Испании с разницей в один или два мяча», — сказал Вишневский.

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