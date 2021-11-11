Словакия — Словения: прогноз Константина Генича на игру квалификационного раунда ЧМ-2022

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Словакия — Словения в квалификации ЧМ-2022.
Ставка: ТБ 2 за 2.04.
«В группе со сборной России в Трнаве сыграют команды Словакии и Словении. В первой игре была ничья 1:1. Очень много моментов было тогда. Даже где-то словенцы были ближе к победе. Исторически эти команды чаще играют между собой вариант «обе забьют — нет». Не было еще ни одного матча 0:0, но и результативностью там не пахнет.
Прогноз Константина Генича на матч Россия — Кипр.
Сейчас, когда у команд по 10 очков, это чисто борьба за третье место в группе. Кто выигрывает — тот и занимает третье место. Можно где-то рискнуть. Но не знаю, насколько это важно командам. Понятно, что словенцы играют на выезде. Они меньше котируются у букмекеров. Плюс словаки оставили приятное впечатление по игре с Россией и Хорватией. Мобильная команда, с хорошей атакой, хорошей серединой. Но и у словенцев есть свои лидеры.
Вряд ли здесь все ограничится одним забитым мячом. Я бы сыграл «тотал больше 2 мячей». Коэффициент выше двойки. Что командам сидеть в обороне? Надо искать счастья в атаке. Можно попробовать сыграть смело, агрессивно и результативно», — сказал Генич.
Где покажут матч Россия — Кипр?
Прогноз на матч Россия — Кипр с коэффициентом 3.15.
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