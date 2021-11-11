Греция — Испания: прогноз Егора Титова на игру квалификационного турнира ЧМ-2022

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Греция — Испания в квалификации ЧМ-2022.



Ставка: победа Испании с форой (-1.5) за 2.38.



«Испанцы оказывались в жуткой ситуации по ходу нынешнего отборочного турнира. После поражения от Швеции в Стокгольме Испания могла претендовать лишь на второе место, если бы шведы собрали все очки до приезда в Испанию. Но повезло, что шведы уступили в Греции. Теперь уже всё зависит от Испании — нужно лишь обыграть Грецию в гостях и Швецию дома. Понятно, что это по силам команде Луиса Энрике.

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Думаю, что испанцы сильно воодушевились после того, как шведы потеряли очки в Греции. Это однозначно. Но греки в этом отборе прибавили. Подрастает новая команда, которая вскоре будет бороться за места на крупных турнирах. Пока же Испания, конечно, сильнее. Состав сейчас подобрался более интересный, чем на октябрьские матчи. Думаю, мотивация поможет Испании уверенно победить. Жду победы минимум в два мяча», — сказал Титов.

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