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Бразилия — Колумбия: прогноз Эльвина Керимова на игру отбора ЧМ-2022

Бразилия — Колумбия: прогноз Эльвина Керимова на игру отбора ЧМ-2022
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Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч отборочного этапа ЧМ-2022 Бразилия — Колумбия.

Ставка: победа Бразилии и ТМ 3.5 за 2.10.

«Бразилия уверенно лидирует, хорошо выступает на этом отборе, и понятно, что на чемпионате мира она сыграет. Отрыв от Аргентины, которая занимает второе место, аж 6 очков. Колумбия идёт в четвёрке команд. У неё не всё так просто. Нужно ещё решать вопрос с попаданием на чемпионат мира напрямую. По ходу отбора Колумбия поменяла ещё и главного тренера.

Новый наставник работает неплохо. В последних трёх матчах Колумбия не пропускала, но и не забивала. На своём поле нулевую ничью раскатали колумбийцы и против Бразилии. Они выглядели хорошо во втором тайме, но могли и проиграть. Бразилия атаковала острее, но в целом игра была закрытой. Никто её не смог раскрыть. Нулевая ничья, но у Колумбии было преимущество родных стен, переполненные трибуны, жаркая погода и в очень раннее время матч состоялся.

Что касается ответного матча, то Бразилия дома должна победить. Она и в гостях была ближе к победе, а сейчас должна набрать три очка. В 11 матчах Бразилия выиграла 10 раз, как раз с Колумбией и была ничья, а матч с Аргентиной не был доигран.

Бразилия выступает очень здорово: местами прагматично, местами ярко, как в матче с Уругваем. Напомню, что бразильцы разгромили команду Табареса со счётом 4:1. Думаю, что здесь разгрома не будет. Колумбия научилась надёжно защищаться, научилась действовать прагматично, поэтому не так-то и просто будет взломать защиту Колумбии. Тем не менее Бразилия это сделает, поэтому мой прогноз — победа Бразилии при тотале голов меньше 3.5 за 2.10.

Такая комбинированная ставка вполне может и пройти, потому что Бразилия просто сильнее», — сказал Керимов.

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