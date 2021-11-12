Австрия — Израиль: прогноз Алексея Смирнова на встречу квалификации ЧМ-2022

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч отборочного раунда ЧМ-2022 Австрия — Израиль.



Ставка: ТМ 3 за 1.70.



«Вывеска этого матча ассоциируется с огромным количеством голов. В 2019 году Австрия и Израиль забили десять мячей в двух очных встречах в рамках квалификации Евро-2020. В текущем же году столкновение этих сборных закончилось победой израильтян со счётом 5:2. Такая результативность впечатляет, однако далеко не факт, что она повторится.



В последнее время хозяева больше сосредоточены на результате, а не на зрелищности. Из пяти последних матчей лишь в одном они пробивали тотал голов. Подопечные Франко Фоды ясно дали понять, что настроены в большей степени на сохранение своих ворот в неприкосновенности, а лишь уже потом на создание и реализацию собственных голевых моментов.



Коллектив Виллибальда Руттенштайнера больше заточён под атакующий футбол и уже на протяжении восьми матчей не играет на низ. Правда, нужно понимать, что во второй раз подряд соперник уровня Австрии будет наиболее внимателен, стараясь не пропустить быстрый гол, который перевернёт план на игру. Мои ожидания от этого матча больше связаны с борьбой, чем с голевой феерией. Ставлю на ТМ 3», — сказал Смирнов.

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