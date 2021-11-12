Англия — Албания: прогноз Дениса Наливайко на игру отбора ЧМ-2022

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч отборочного раунда ЧМ-2022 Англия — Албания.



Ставка: ТМ 3 за 1.79.



«Снова начинается международная пауза, которую мы не очень любим. Но давайте думать о том, что, когда вернётся клубный футбол, мы порадуемся и с огромным наслаждением будем его смотреть. Пока такой вот небольшой отдых. Но это не значит, что мы не должны делать ставки, потому что в международных матчах, как мне кажется, всё больше читается, чем в клубном футболе.



Сегодня мы обсуждаем матч сборной Англии с Албанией. Албания, к моему удивлению, находится на 3-м месте. У албанцев 15 очков, у поляков — 17. Албания борется за второе место.



В первом матче, ещё до чемпионата Европы, Англия на выезде обыграла Албанию (2:0). Мне кажется, что здесь будет похожий сценарий, потому что англичанам надо выигрывать, они в трёх очках от поляков. Они не могут себе позволить допустить осечку. У албанцев остаются шансы на выход со второго места через стыки. Это всё понятно.



Мне же кажется, что албанцы встанут и будут упираться, поэтому в матче будет не очень большое количество голов. Понятное дело, что Англия — фаворит, но тотал меньше 3 за 1.80 мне кажется вполне логичной сделкой, причём более-менее верняковой», — сказал Наливайко.

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