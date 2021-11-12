Англия — Албания: ставка Дениса Казанского на встречу отбора ЧМ-2022

Комментатор Денис Казанский записал прогноз на матч Англия – Албания.



Ставка: победа Англии и ТБ 3.5 за 2.46.



«Вроде бы довольно предсказуемая игра с учётом статуса команд и с учётом того, что это пройдёт на «Уэмбли». Здесь Англия чувствует себя комфортно: 8 матчей не проигрывает (была ничья, но о ней лучше не вспоминать).



Однако я бы обратил внимание на то, что Англия играет неуверенно в обороне. А соперник – совершенно неожиданно – забивает регулярно.

Эксперты оценили шансы сборной России попасть на ЧМ-2022 перед матчем с Хорватией

Албания в этом цикле обязательно играет результативно. За 13 игр 10 забитых голов – действительно сильный показатель.



При этом Англия не играет на ноль: в последних двух матчах из трёх она пропускает в квалификации.



Будет любопытно посмотреть, как Магуайр будет взаимодействовать с кем-то (скорее всего, со Стоунзом). Если Англия пропустит, то надо будет забивать достаточно. Потому что квалификационная судьба ещё не решена. Поэтому беру П1 и ТБ (3.5)», — сказал Казанский.

Прогноз Александра Елагина на матч Англия — Албания.



Прогноз Максима Калиниченко на матч Италия — Швейцария.



Прогноз Виктора Гусева на матч Италия — Швейцария.