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Англия — Албания: ставка Дениса Казанского на встречу отбора ЧМ-2022

Англия — Албания: ставка Дениса Казанского на встречу отбора ЧМ-2022
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Комментатор Денис Казанский записал прогноз на матч Англия – Албания.

Ставка: победа Англии и ТБ 3.5 за 2.46.

«Вроде бы довольно предсказуемая игра с учётом статуса команд и с учётом того, что это пройдёт на «Уэмбли». Здесь Англия чувствует себя комфортно: 8 матчей не проигрывает (была ничья, но о ней лучше не вспоминать).

Однако я бы обратил внимание на то, что Англия играет неуверенно в обороне. А соперник – совершенно неожиданно – забивает регулярно.

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Албания в этом цикле обязательно играет результативно. За 13 игр 10 забитых голов – действительно сильный показатель.

При этом Англия не играет на ноль: в последних двух матчах из трёх она пропускает в квалификации.

Будет любопытно посмотреть, как Магуайр будет взаимодействовать с кем-то (скорее всего, со Стоунзом). Если Англия пропустит, то надо будет забивать достаточно. Потому что квалификационная судьба ещё не решена. Поэтому беру П1 и ТБ (3.5)», — сказал Казанский.

Прогноз Александра Елагина на матч Англия — Албания.

Прогноз Максима Калиниченко на матч Италия — Швейцария.

Прогноз Виктора Гусева на матч Италия — Швейцария.

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