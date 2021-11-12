Англия — Албания: прогноз Ивана Млечного на матч отбора ЧМ-2022 в Лондоне

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч квалификации чемпионата мира 2022 года Англия — Албания.



Ставка: победа Албании с форой (+2.5) за 1.63.



«Англичане уже на 99% едут на чемпионат мира напрямую. Даже если они уступят в этой встрече, верить в то, что сборная Англии умудрится проиграть Сан-Марино в последнем туре, не будет даже самый преданный болельщик сборной Польши. Так что есть вероятность, что в этой встрече мы увидим слегка вальяжную сборную, которая в целом уже решила все задачи.



С албанцами история намного интереснее, они вплотную подкрались к сборной Польши, которая идёт на второй строчке, и чтобы претендовать хотя бы на стыковые матчи, им придётся обыгрывать Англию. Не зря же они проделали такую огромную работу.



Не думаю, что сборная Англии сможет одержать лёгкую победу. Очевидно, что албанцы вцепятся зубами в этот последний шанс оказаться на чемпионате мира в Катаре. Поэтому не вижу смысла строить свои мысли, обращая внимание на тот коэффициент, который нам предлагает букмекер, предлагаю использовать его. Мой прогноз на эту встречу — сборная Албании с форой (+2.5)», — сказал Млечный.

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