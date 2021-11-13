Черногория — Нидерланды: прогноз Александра Мостового на матч отбора ЧМ-2022

Бывший форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч квалификации ЧМ-2022 Черногория — Нидерланды.

Ставка: победа Нидерландов всухую за 1.94.

«За восемь туров текущего первенства в активе Черногории три победы и два мирных исхода, которые принесли 11 очков и четвёртое место в турнирной таблице. Нельзя не отметить показатели результативности, которые составили по 11 забитых и пропущенных голов. После успеха в поединке с Гибралтаром балканцы на выезде не справились с Норвегией.



Нидерланды уже традиционно являются лидером не только в отборе, но и в любом финальном турнире. За восемь туров голландцы добыли шесть побед и ничью, что соответствует 19 очкам и первой позиции в турнирной таблице. Не могу не отметить фантастическую результативность атаки оранжевых, которая отличалась 29 раз.



В этой группе наступают решающие матчи. Я считаю, что теперь те, кому нужны очки, будут их добывать. Более того, сборная Нидерландов на голову мощнее по всем линиям и сумеет выиграть не только на классе, но и за счёт серьёзной турнирной мотивации. Причём сделает это уверенно.



Моя ставка – победа Нидерландов всухую».

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