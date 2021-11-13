Черногория — Нидерланды: ставка Романа Нагучева на матч квалификации ЧМ-2022

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий Роман Нагучев дал прогноз на матч отборочного цикла чемпионата мира в Катаре 2022 года Черногория — Нидерланды.
Ставка: победа Нидерландов + тотал меньше 2.5 мяча за 3.15.
«Сборная Голландии против Черногории. В первом матче, как вы помните, был разгром. Что происходит в Нидерландах, не всегда повторяется в гостевых матчах. Игра на выезде против Латвии тому подтверждение.
Черногория ещё более мотивированная команда, которая по-рабочему, по-крестьянски покажет трудовой футбол. То есть с фолами, с большим количеством нарушений правил.
Как мне кажется, как раз из такого вязкого футбола и будет состоять игра. Всё это будет мешать голландцам показывать свой любимый футбол, тем более что поле на стадионе в это время года в Черногории далеко не идеально.
Я предположу, что Черногория выиграет по фолам с форой (-1.5). Мне кажется, что такой вариант и в лайве легко ставить, если голландцы поведут в счёте. Что касается результата матча, то предположу, что голландцы выиграют, но все равно будет низ».
Прогноз Александра Мостового на матч Черногория — Нидерланды.
Прогноз Романа Павлюченко на матч Хорватия — Россия.
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