Черногория — Нидерланды: ставка Романа Нагучева на матч квалификации ЧМ-2022

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий Роман Нагучев дал прогноз на матч отборочного цикла чемпионата мира в Катаре 2022 года Черногория — Нидерланды.

Ставка: победа Нидерландов + тотал меньше 2.5 мяча за 3.15.

«Сборная Голландии против Черногории. В первом матче, как вы помните, был разгром. Что происходит в Нидерландах, не всегда повторяется в гостевых матчах. Игра на выезде против Латвии тому подтверждение.



Черногория ещё более мотивированная команда, которая по-рабочему, по-крестьянски покажет трудовой футбол. То есть с фолами, с большим количеством нарушений правил.



Как мне кажется, как раз из такого вязкого футбола и будет состоять игра. Всё это будет мешать голландцам показывать свой любимый футбол, тем более что поле на стадионе в это время года в Черногории далеко не идеально.



Я предположу, что Черногория выиграет по фолам с форой (-1.5). Мне кажется, что такой вариант и в лайве легко ставить, если голландцы поведут в счёте. Что касается результата матча, то предположу, что голландцы выиграют, но все равно будет низ».

Прогноз Александра Мостового на матч Черногория — Нидерланды.

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