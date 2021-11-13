Бельгия — Эстония: ставка Ивана Млечного на матч квалификации ЧМ-2022

Известный рэп-исполнитель и экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч квалификации чемпионата мира-2022 Бельгия — Эстония.
Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 1.75.
«Сборная Бельгии уже на 99.9% вышла на чемпионат мира в Катаре. Но всё же терять концентрацию им уж точно нельзя. На данный момент единственной сборной, которая может их догнать, является сборная Уэльса, и если вдруг бельгийцы умудрятся проиграть в матче с Эстонией, то решаться у Уэльса и Бельгии всё будет в очном матче. Вряд ли такие сложности нужны сборной Бельгии, которая прошла этот отборочный цикл без поражений. Так что я уверен, что решать они всё будут здесь и сейчас.
Про сборную Эстонии много говорить не имеет особого смысла. Команда старается играть в атакующий футбол, старается обмениваться голами, даже если смотрится слабее. Эстонцы никогда не прижимаются к воротам, кто бы против них не играл. Чего стоит предыдущий матч этих команд, который закончился со счётом 5:2. От этого поединка я ожидаю такого же яркого счёта.
Бельгийцам остаётся одержать победу, но вряд ли они будут давать себе послабления и не бежать в атаки. Они любят атаковать, точно так же как и эстонцы, поэтому мы с вами можем снова ожидать весёлый матч с большим количеством голов. Мой прогноз на эту встречу — тотал больше 3.5 мяча».
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