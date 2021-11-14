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Хорватия — Россия: где смотреть онлайн, прямой эфир матча, по какому телеканалу покажут

Хорватия — Россия: где смотреть онлайн, прямой эфир матча, по какому телеканалу покажут
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14 ноября в Сплите (Хорватия) пройдёт матч 10-го тура квалификации ЧМ-2022 Хорватия — Россия. Начало запланировано на 17:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Первый канал.

Сборная России занимает первое место в группе Н, Хорватия отстаёт на два очка. Для прямого попадания на ЧМ-2022 россиянам достаточно не проиграть.

Эксперты отдают явное предпочтение сборной Хорватии. Поставить на победу подопечных Златко Далича можно с коэффициентом 1.59: в случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1590 рублей. Победа сборной России оценивается в 6.40, ничья — в 4.40.

Букмекеры не уверены, что встреча получится результативной: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.96, поставить на тотал меньше также предлагается за 1.96.

Гол Андрея Крамарича оценён в 2.73, гол Луки Модрича — в 4.25, а гол Фёдора Смолова — в 3.55.

Прогноз Романа Павлюченко на матч Хорватия — Россия.

Прогноз Виктора Гусева на матч Хорватия — Россия.

Хорватия — Россия. Валера, верим! Хорватия — Россия. Валера, верим!
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