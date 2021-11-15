Северная Ирландия — Италия: ставка Максима Калиниченко на матч отбора ЧМ-2022

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч квалификации чемпионата мира — 2022 Северная Ирландия — Италия.



Ставка: ТМ 2.5 за 2.18.



«Италия приедет в гости к Северной Ирландии в рамках заключительного матча квалификации чемпионата мира 2022 года. Это определяющая игра для «лазурной команды». Сможет ли действующий чемпион Европы выйти на ЧМ напрямую?



Почти такой же определяющей была для итальянцев прошлая встреча со Швейцарией. Соперник команды Манчини имеет в активе такое же количество очков. Италия стоит выше в таблице только из-за разницы забитых голов – она забила на два мяча больше.

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В итоге после их очной встречи ничего не поменялось. Тогда швейцарцы уверенно начали игру, забив уже на 11-й минуте. Под конец первого тайма итальянцы отыгрались. Однако больше никто забить не смог.



Таким образом, сейчас Италии необходимо выигрывать с крупным счётом. Однако в последнем туре ей попался третий по силе соперник в группе – Северная Ирландия. Это непростая команда, которая ранее претендовала на выход из группы, хотя бы со второго места. Но Швейцария доказала, что больше достойна выходить на ЧМ.



Однако я не думаю, что «зелёно-белая армия» легко проиграет «лазурной команде». Матч Италию ждёт тяжёлый. По моему мнению, может, ей и не удастся много забить. После матча со Швейцарией можно сказать, что команда Манчини находится не в ровном эмоциональном состоянии. Недавно прервалась её рекордная серия без поражений – был упущен трофей в Лиге наций.



Итальянцы будут играть, как говорится, «с трясущимися коленками». Состав у этой команды хотя и звёздный, но не такой опытный, чтобы откинуть все эмоции. Так что я не жду результативного футбола от этой встречи. Предлагаю поставить на тотал меньше 2.5», — сказал Калиниченко.

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