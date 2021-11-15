Северная Ирландия — Италия: прогноз Константина Генича на встречу квалификации ЧМ-2022

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Северная Ирландия — Италия в квалификации ЧМ-2022.



Ставка: Италия выиграет и не пропустит за 1.80.



«Чемпионам Европы после нереализованного пенальти на последних минутах в игре с главным конкурентом (Швейцарией) предстоит экзамен в Северной Ирландии. Очень непростой выезд для команды Роберто Манчини. Североирландцы претендуют на третье место. Но они понимают, что даже если проиграют Италии, то вряд ли болгары возьмут очки в Швейцарии.



Здесь вопрос, как будут вести себя итальянцы. Им нужно следить не только за своей игрой, но и за тем, что будет происходить в Люцерне. Я думаю, что итальянцы будут максимально аккуратно играть в обороне. Не самый простой был первый матч команд. Да, итальянцы два быстро забили, во втором тайме было большое преимущество, много ударов, но ничего больше не забили. Итальянцы, что удивительно, проиграли по угловым 0:5.



Здесь по большому счёту матч плей-офф для Италии. Если не выигрывает, то попадёт в стыки. Но Италия умеет такие матчи играть, умеет играть закрыто. Думаю, Италия сделает всё, чтобы не пропустить в этой встрече, а свои 1-2 мяча забьёт. Сыграл бы победу Италии всухую за 1.8. Мультисчёт 1:0, 2:0, 3:0 — тоже интересно. Что-то такое ожидаю», — сказал Генич.

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