«Трактор» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Трактор» — «Сибирь».



Ставка: победа «Трактора» в основное время за 1.60.



«Очевидно, что европауза не прошла для обеих команд напрасно. И сразу же по её завершении обе команды одержали по победе. Причем обе победы оказались домашними, с одинаковым счётом 3:2 и обе были одержаны за пределами основного времени. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях: «Сибирь» обыграла достаточно скромный «Нефтехимик», тогда как «Трактор» согнул единоличных лидеров «всея КХЛ» из Магнитогорска. Которые даже после третьего поражения подряд не утратили своего лидерства.



То есть на первый взгляд кажется, что соперники у нас приблизительно одинакового уровня и матч будет «ноздря в ноздрю». Насчет ноздрей совершенно не исключаю подобного развития событий, даже приветствую его, а вот уровни у «Трактора» и «Сибири» всё-таки сильно разнятся, причём во всём.



Как ни крути, на данный момент «Трактор» всё-таки находится на ступеньку выше «Сибири». Может быть, даже на две, но уж на одну-то точно. С учётом того, что предстоящий «междусобойчик» будет проводиться в Челябинске, где у «Трактора» имеется шестой полевой игрок в виде местных болельщиков, прогноз на матч становится достаточно простым делом. Итак, домашняя победа челябинцев в весьма низовом матче (тотал не выше 5,5), с минимальным преимуществом в счёте, но в основное время. Жаль, конечно, что у «Сибири» медным тазом накроется такая красивая победная серия, но, как говорится, такова се ля ви», — сказал Лебедев.

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