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«Динамо» Мн — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 17 ноября

«Динамо» Мн — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 17 ноября
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Динамо» Минск — «Северсталь».

Ставка: победа «Северстали» в основное время за 3.32.

«Если судить исключительно по результатам первых после европаузы матчей, то можно сделать печальный вывод о том, что всю европаузу минчане провели по кабакам да по прочим злачным заведениям. Потому что «Локомотив», безусловно, клуб уважаемый, но пропускать от него, давно уже не блещущего в атаке, семь шайб дома – это уже, извините, какой-то зашквар.

Понятно, что соответствующие выводы после того поражения были сделаны и всем, кому нужно и не нужно, были вставлены раскалённые стержни в соответствующие места. Может даже показаться, что это резко уменьшит шансы «Северстали» в предстоящей игре, но я предположу, что на самом деле их только увеличит, поскольку «зубры» будут сильно бояться второго подряд домашнего поражения.

А ведь у «Северстали» всё как минимум нормально, а как максимум хорошо. Да, накрылась невиданная победная серия, чуть-чуть не дотянувшая до двузначного числа. Но ведь даже ЦСКА дома ломал эту серию лишь в серии послематчевых буллитов, где мастерство мастерством, но удача имеет самое главное значение. Зато череповчане теперь успокоились и победная серия на них не давит.

В общем, как ни крути, но мои симпатии на стороне Разина и Ко. И поэтому я предрекаю гостевую победу «Северстали», да ещё в основное время, хоть и с минимальным преимуществом в счёте при небольшом в целом количестве заброшенных шайб (вряд ли больше пяти)», — сказал Лебедев.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч ЦСКА — «Динамо».

Прогноз Дарьи Мироновой на матч СКА — «Локомотив».

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