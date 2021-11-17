«Динамо» Мн — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 17 ноября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Динамо» Минск — «Северсталь».
Ставка: победа «Северстали» в основное время за 3.32.
«Если судить исключительно по результатам первых после европаузы матчей, то можно сделать печальный вывод о том, что всю европаузу минчане провели по кабакам да по прочим злачным заведениям. Потому что «Локомотив», безусловно, клуб уважаемый, но пропускать от него, давно уже не блещущего в атаке, семь шайб дома – это уже, извините, какой-то зашквар.
Понятно, что соответствующие выводы после того поражения были сделаны и всем, кому нужно и не нужно, были вставлены раскалённые стержни в соответствующие места. Может даже показаться, что это резко уменьшит шансы «Северстали» в предстоящей игре, но я предположу, что на самом деле их только увеличит, поскольку «зубры» будут сильно бояться второго подряд домашнего поражения.
А ведь у «Северстали» всё как минимум нормально, а как максимум хорошо. Да, накрылась невиданная победная серия, чуть-чуть не дотянувшая до двузначного числа. Но ведь даже ЦСКА дома ломал эту серию лишь в серии послематчевых буллитов, где мастерство мастерством, но удача имеет самое главное значение. Зато череповчане теперь успокоились и победная серия на них не давит.
В общем, как ни крути, но мои симпатии на стороне Разина и Ко. И поэтому я предрекаю гостевую победу «Северстали», да ещё в основное время, хоть и с минимальным преимуществом в счёте при небольшом в целом количестве заброшенных шайб (вряд ли больше пяти)», — сказал Лебедев.
Прогноз Владимира Вуйтека на матч ЦСКА — «Динамо».
Прогноз Дарьи Мироновой на матч СКА — «Локомотив».
Прогноз Владимира Вуйтека на матч СКА — «Локомотив».
- 17 ноября 2021
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 16 ноября 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 15 ноября 2021
-
19:57
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00