«Йокерит» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Финляндии

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Йокерит» — «Адмирал».



Ставка: победа «Йокерита» с форой (-1.5) за 1.55.



«Финский клуб как-то неожиданно вернулся с европаузы. Понятно, что хоккеисты, призванные под знамёна национальной команды и проводившие решающий матч Кубка Карьяла в воскресенье вечером, в Москву с командой не ездили. А без них «Йокерит» был совсем «не торт». Но теперь-то всё возвращается на круги своя и с владивостокцами «джокеры» будут в полной боевой готовности. Конечно, им бы хотелось, чтобы было наоборот, чтобы с московским «Динамо» сыграть полным составом, а с нынешним «Адмиралом» можно и молодёжным составом разобраться, но тут уже не им решать в чужеземной для них лиге.



«Адмирал» раньше всех ушёл на европаузу. Конечно, определённое значение будет иметь эффект новизны, но он уже почти полностью отработал в Риге и не помог. Посмею предположить, что в текущих реалиях в Хельсинки дальневосточникам не поможет ни этот самый эффект, ни что-то там другое. «Йокерит» имеет все основания и все предпосылки брать «адмиралов» голыми руками, а если те станут сильно упрямиться, чуть-чуть попотеть, но только совсем чуть-чуть. Отсюда и прогноз, едва ли не самый простой на весь большой игровой день 17 ноября с его восемью матчами. Домашняя победа «Йокерита», спокойная и без излишнего рвения. Точно в основное время, но без какого-то колоссального преимущества в счёте. Что-нибудь вроде 3:1 или 4:1 и не более того», – сказал Лебедев.

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