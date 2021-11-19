«Трактор» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Трактор» — «Нефтехимик».



Ставка: победа «Трактора» за 1.49.



«Не будем упрекать челябинцев за весьма скромную победу над «Сибирью», одержанную лишь в серии послематчевых буллитов. «Сибирь» нынче уже совсем не тот мальчик для битья, что был в начале сезона. И от тура к туру перебирается по турнирной таблице всё выше, а ведь ещё не так давно и вовсе в зону плей-офф не попадала. Вот и получилось, что и «Трактор», и «Сибирь» выжали из предыдущего тура максимум, а это означает, что оба соперника всю нужную работу во время европаузы провели.



А если провели, то особых шансов у «Нефтехимика» в Челябинске быть не должно. Нет, помучают «маленькие татары» суровых челябинских мужиков на славу, пожалуй, даже не сильно меньше, чем «Сибирь». Но вот чтобы увезти оттуда хотя бы очко, как это сделали новосибирцы, на это, извините, игралка у «нефтехимиков» еще не выросла. Сюда же добавим тот факт, что дома, в Челябинске, «Трактор» выиграл у «маленьких татар» три последних матча из трёх. А это означает, что «Нефтехимик» в предстоящем матче будет чувствовать себя не слишком комфортно.



Не совсем тут всё однозначно, но в целом «Трактор» должен не просто побеждать дома «Нефтехимик», но и делать это в основное время. Пусть даже с минимальным преимуществом в счёте, отбиваясь в конце от шестерых», — сказал Лебедев.

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