Новак Джокович — Александр Зверев: прогноз Анны Чакветадзе на матч полуфинала турнира ATP

Экс пятая ракетка мира и комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Новак Джокович — Александр Зверев в полуфинале Итогового турнира ATP, проходящего в Турине.



Ставка: тотал больше 22.5 гейма за 1.95.



«Зверев знает, как обыгрывать Джоковича. Он это продемонстрировал наглядно на Олимпиаде. Кажется, что именно на Олимпиаде идеально раскрылась игра Зверева. В этом году, кстати, он совершает меньше двойных ошибок. Нет серьёзных сбоев на второй подаче.



Покрытие в Турине быстрое, и Джоковичу будет сложнее принимать, хоть он и король приёмов. Но всё-таки корт быстрый, поэтому ему будет не так легко угадывать направление и принимать глубоко. Думаю, что Зверев этим воспользуется. Он в целом проводит хороший сезон. Красиво играет и почти безошибочно, правда, Хуркач сбил его с темпа. Но я думаю, что после одного тренировочного дня Зверев почувствует себя лучше.



Скорее всего, будет борьба, а не лёгкая прогулка по парку для Новака Джоковича. Вероятно, сыграют больше 22.5 гейма».

Прогноз Анны Чакветадзе на матч Медведев — Рууд.

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