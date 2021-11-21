«Интер» — «Наполи»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Италии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 13-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Интер» — «Наполи».
Ставка: «Интер» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 2.15.
«Наполи» после 12 туров пропустил всего 4 мяча. Фантастический показатель для команды, которая доминирует, атакует, наносит большое количество ударов и является чуть ли не главным претендентом на чемпионство. «Интер» забивает больше, чем «Наполи», но пропускает в среднем чуть больше гола за игру. В обороне у «Интера» больше проблем, но при этом у миланцев есть свои козыри. Это стандартные положения, очень сильные фланги, креативная линия полузащиты.
Мне кажется, что в этой встрече может выйти на первый план тактическая борьба двух тренеров. Лучано Спаллетти и Симоне Индзаги первый сезон работают в клубах. Часто бывает так, что в больших итальянских матчах на первый план выходит тактическая борьба, единоборства.
Любопытно, что в последних четырёх матчах из пяти с участием «Интера» забивается не больше двух мячей. Что касается «Наполи», то здесь тоже в трёх матчах из пяти большого количества голов нет. Мне кажется, что в этой игре тоже стоит рассмотреть низовой тотал.
«Интер» не проигрывает «Наполи» уже четыре матча подряд. Думаю, что «Интер», понимая, насколько велик риск отстать от «Наполи», постарается сыграть аккуратно, прежде всего в обороне. Если «Интер» проиграет «Наполи», то отстанет очень серьёзно, и ликвидировать отставание будет тяжело.
«Наполи», понимая, что матч выездной, тоже не будет лезть на рожон. Стоит рассмотреть такую ставку: «Интер» не проиграет и тотал меньше 3.5».
Прогноз на матч «Интер» — «Наполи» с коэффициентом 3.55.
Где смотреть матч «Интер» — «Наполи»?
- 21 ноября 2021
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