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«Тоттенхэм» — «Лидс»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

«Тоттенхэм» — «Лидс»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Лидс».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.78.

«Шпоры» идут на девятой строчке в турнирной таблице, заработав 16 очков. При такой игре это ещё не самое плохое положение — забито всего девять мячей, что является предпоследним показателем лиги. Уже три тура команда не может забить, однако с «Эвертоном» (0:0) на выезде зацепила очки.

На мой взгляд, ставку стоит сделать всё-таки в пользу лондонцев. Даже с такой игрой они добивались положительного результата, так сейчас был перерыв, чтобы перестроить игру. К тому же вернулись сборники с хорошим настроением.

«Белые» идут только на 15-й позиции, правда, это тоже для них хороший результат, ведь у команды всего две победы в активе. Недавно они с большим трудом переиграли «Норвич» (2:1), замыкающий таблицу. Тем не менее удалось себя хорошо зарекомендовать против «Лестера» (1:1).

По моему мнению, пополнить копилку «Лидсу» сегодня не удастся. Они почувствовали победную волну, только вот пауза на игры национальных команд вмешалась и сбила темп. К тому же команда играет на выезде».

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Ман Сити» — «Эвертон».

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