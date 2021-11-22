«Сарагоса» — «Леганес»: прогноз Владислава Радимова на матч Сегунды

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч Сегунды «Сарагоса» — «Леганес».
Ставка: победа «Сарагосы» за 2.60.
«После феноменальной серии из 9 ничьих «Сарагоса», кажется, начала новую — победную. Сейчас у них 3 победы подряд и матч с «Леганесом» из зоны вылета. Причём обыграли команды, которые котировались выше «Сарагосы». Особенно показательна гостевая победа над «Лас-Пальмасом», претендующим на выход в Примеру.
Плотность в Сегунде такова, что 3 победы и саму «Сарагосу» подбросили из зоны вылета в зону стыков за Примеру. К тому же у «Сарагосы» меньше всех поражений в лиге, хотя команда идёт ровно в середине таблицы. При этом «Сарагоса» показывает привлекательный футбол, в городе довольны командой. На этом фоне ничего, кроме домашней победы, не остаётся», — сказал Радимов.
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