Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Сарагоса» — «Леганес»: прогноз Владислава Радимова на матч Сегунды

«Сарагоса» — «Леганес»: прогноз Владислава Радимова на матч Сегунды
Комментарии

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч Сегунды «Сарагоса» — «Леганес».

Ставка: победа «Сарагосы» за 2.60.

«После феноменальной серии из 9 ничьих «Сарагоса», кажется, начала новую — победную. Сейчас у них 3 победы подряд и матч с «Леганесом» из зоны вылета. Причём обыграли команды, которые котировались выше «Сарагосы». Особенно показательна гостевая победа над «Лас-Пальмасом», претендующим на выход в Примеру.

Плотность в Сегунде такова, что 3 победы и саму «Сарагосу» подбросили из зоны вылета в зону стыков за Примеру. К тому же у «Сарагосы» меньше всех поражений в лиге, хотя команда идёт ровно в середине таблицы. При этом «Сарагоса» показывает привлекательный футбол, в городе довольны командой. На этом фоне ничего, кроме домашней победы, не остаётся», — сказал Радимов.

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Торино» — «Удинезе».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021