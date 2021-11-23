«Мальмё» — «Зенит»: прогноз Тимура Журавеля на игру Лиги чемпионов

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Мальмё» — «Зенит».



Ставка: ТБ 2.5 за 1.77.



«Мальмё» против «Зенита». Просто верх тут стоит взять.



«Мальмё» — команда слабая. «Зенит» дома разгромил этого соперника, но выезд в Швецию не будет таким простым.



«Зенит», скорее всего, пропустит, но «Мальмё» не способен строго сыграть в обороне. В смысле голов сухой игра не получится, хотя она может быть и не очень событийной, но голы прилетят обязательно.



Просто в конце концов кто-то может посыпаться, а у «Мальмё» на это больше шансов. Берём парадоксальный верх, так как северные матчи обычно завершаются низом. Но, мне кажется, что в какой-то момент здесь будет перестрелка.



Первая игра в Петербурге намекает на то, что шведы в один момент могут просто сойти с рельс. Так что верх в этом матче с неплохим коэффициентом», — сказал Журавель.

Где смотреть матч «Мальмё» — «Зенит»?

Прогноз Виктора Гусева на матч «Мальмё» — «Зенит».

Прогноз Александра Мостового на матч «Мальмё» — «Зенит».