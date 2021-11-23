«Челси» — «Ювентус»: прогноз Константина Генича на игру группового турнира Лиги чемпионов

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Ювентус».
Ставка: ТМ 2.5 за 1.82.
«Челси» единственное поражение в этой Лиге чемпионов потерпел от «Ювентуса» (0:1). Это встреча лидеров. Обе команды практически обеспечили себе выход в плей-офф. Вопрос — кто с какого места. «Челси» надо выигрывать с разницей более одного мяча, чтобы стать первым. Дальше, правда, у «Челси» поездка в Санкт-Петербург, а «Ювентус» дома примет «Мальмё».
«Ювентус», зная, что его устроит ничья, сильно раскрываться не будет, аккуратно сыграет в обороне, как в последнем туре с «Лацио». А впереди — как получится. Вряд ли игра получится сверхрезультативной. Мой прогноз — «тотал меньше 2,5 мяча» за 1.82. «Ювентусу» важно не проиграть. А про «Челси» не скажешь, что он очень мощно выглядит в атаке, несмотря на 3 мяча в ворота «Лестера», — сказал Генич.
Прогноз Александра Елагина на матч «Челси» — «Ювентус».
Прогноз Константина Генича на матч «Вильярреал» — «МЮ».
Прогноз Алексея Андронова на матч «Динамо Киев» — «Бавария».
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