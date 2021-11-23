«Мальмё» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на игру 5-го тура Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Мальмё» — «Зенит».
Ставка: победа «Зенита» и обе забьют за 3.68.
«Мальмё» лидирует в Аллсвенскан после 28 туров, где записал на свой счёт 16 побед и семь мирных исходов. Очень убедительно выглядит линия атаки шведской команды, которая отличалась 57 раз.
В четырёх последних турах бело-голубые добыли три победы и в последнем матче сыграли вничью с «Хеккеном», что может стоить команде титула чемпиона – на пятки наступает «Юргорден».
В этом матче победа над «Зенитом» может оставить команде шанс на Лигу Европы, но турнирное положение, когда хозяева проиграли все матчи и даже не забили, вряд ли даёт надежду на чудо.
«Зенит» на третьем месте, при этом даже ничья выводит российский клуб в весенний этап второго по силе клубного турнира Европы. В чемпионате России Санкт-Петербург пока удерживает лидирующее положение – подопечные Сергея Семака на четыре балла опережают второе «Динамо».
Для шведов эта игра последняя на домашней арене, и любые добытые баллы очень важны для команды с финансовой точки зрения. Я уверен, что российской команде будет очень непросто. Кроме того, думаю, что «Мальмё» изберёт такую же тактику, как и в Питере. Ожидаю вязкий футбол и надеюсь на успех нашей команды за счёт класса», — сказал Мостовой.
Прогноз Эдуарда Мора на матч «Мальмё» — «Зенит».
Прогноз Виктора Гусева на матч «Мальмё» — «Зенит».
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