Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Мальмё» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на игру 5-го тура Лиги чемпионов

«Мальмё» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на игру 5-го тура Лиги чемпионов
Комментарии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Мальмё» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» и обе забьют за 3.68.

«Мальмё» лидирует в Аллсвенскан после 28 туров, где записал на свой счёт 16 побед и семь мирных исходов. Очень убедительно выглядит линия атаки шведской команды, которая отличалась 57 раз.

В четырёх последних турах бело-голубые добыли три победы и в последнем матче сыграли вничью с «Хеккеном», что может стоить команде титула чемпиона – на пятки наступает «Юргорден».

В этом матче победа над «Зенитом» может оставить команде шанс на Лигу Европы, но турнирное положение, когда хозяева проиграли все матчи и даже не забили, вряд ли даёт надежду на чудо.

«Зенит» на третьем месте, при этом даже ничья выводит российский клуб в весенний этап второго по силе клубного турнира Европы. В чемпионате России Санкт-Петербург пока удерживает лидирующее положение – подопечные Сергея Семака на четыре балла опережают второе «Динамо».

Для шведов эта игра последняя на домашней арене, и любые добытые баллы очень важны для команды с финансовой точки зрения. Я уверен, что российской команде будет очень непросто. Кроме того, думаю, что «Мальмё» изберёт такую же тактику, как и в Питере. Ожидаю вязкий футбол и надеюсь на успех нашей команды за счёт класса», — сказал Мостовой.

Прогноз Эдуарда Мора на матч «Мальмё» — «Зенит».

Прогноз Виктора Гусева на матч «Мальмё» — «Зенит».

По какому каналу покажут матч «Мальмё» — «Зенит»?

«Мальмё» — «Зенит». Артём Дзюба выведет чемпиона России в евровесну «Мальмё» — «Зенит». Артём Дзюба выведет чемпиона России в евровесну
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021