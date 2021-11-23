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«Мальмё» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов 23 ноября

«Мальмё» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов 23 ноября
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Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Мальмё» — «Зенит».

Ставка: обе забьют за 1.65.

«Мальмё» потерпел четыре поражения и ни одного мяча пока не забил. Но на свой гол, как кажется, шведский клуб уже наиграл. Были моменты с «Челси», с тем же «Зенитом» «Мальмё» вполне неплохо выглядел, особенно в первом тайме. Играя дома при своих болельщиках, «Мальмё» постарается соперника распечатать. Это все-таки ещё и последняя домашняя игра в этом году в еврокубках. Не так важно — выиграет команда или нет. «Зенит» не очень здорово играет в обороне. Но верю, что в атаке «Зенит» сам забьёт. Не факт, что сыграет Клаудиньо, но и без него есть кому в атаке пошустрить. Дзюба в хорошей форме, Азмун рассматривает Лигу чемпионов как витрину.

Вариант «обе забьют» в Мальмё мне очень нравится. Коэффициент — 1.65», — сказал Генич.

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