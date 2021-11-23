«Спартак» — «Наполи»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги Европы

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2021/2022 «Спартак» — «Наполи».
Ставка: победа «Спартака» с форой (+1) за 1.90.
«В матче с «Краснодаром» москвичи вновь выглядели ниже среднего, мало что у команды получалось. Тем не менее, несмотря на то что «Спартак» встречается в таком состоянии с лидером Серии А, я не думаю, что здесь вообще нет шансов у «Спартака», как бы это странно ни звучало.
Во-первых, легионеры здесь будут максимально напрягаться, как они всегда это делают на европейской арене. Плюс надо отталкиваться от соперника – не думаю, что «Наполи» здесь будет демонстрировать что-то сверхъестественное. Дело даже не в том, что три игрока итальянцев слегли с коронавирусом, а в том, что календарь такой, что игры в чемпионате важнее для неаполитанцев, чем матч со «Спартаком». Скорее всего, состав будет не сильнейшим, а если верить синоптикам, то в день матча может быть минус 8 градусов.
Мне кажется, что «Спартак» будет довольно активно действовать, болельщики будет гнать команду вперёд, а «Наполи» попробует вырвать что-то на классе, но не факт, что у гостей что-то получится.
Не совсем логичный вариант, если смотреть на последние выступления «Спартака», но мне понравилась ставка на победу «Спартака» с форой (+1) за 1.90».
Прогноз Виктора Гусева на матч «Спартак» — «Наполи».
Какой канал покажет матч «Спартак» — «Наполи»?
- 23 ноября 2021
-
20:00
-
19:45
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:01
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 22 ноября 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 21 ноября 2021
-
19:00