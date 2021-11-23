«Спартак» — «Наполи»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги Европы

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2021/2022 «Спартак» — «Наполи».

Ставка: победа «Спартака» с форой (+1) за 1.90.

«В матче с «Краснодаром» москвичи вновь выглядели ниже среднего, мало что у команды получалось. Тем не менее, несмотря на то что «Спартак» встречается в таком состоянии с лидером Серии А, я не думаю, что здесь вообще нет шансов у «Спартака», как бы это странно ни звучало.



Во-первых, легионеры здесь будут максимально напрягаться, как они всегда это делают на европейской арене. Плюс надо отталкиваться от соперника – не думаю, что «Наполи» здесь будет демонстрировать что-то сверхъестественное. Дело даже не в том, что три игрока итальянцев слегли с коронавирусом, а в том, что календарь такой, что игры в чемпионате важнее для неаполитанцев, чем матч со «Спартаком». Скорее всего, состав будет не сильнейшим, а если верить синоптикам, то в день матча может быть минус 8 градусов.



Мне кажется, что «Спартак» будет довольно активно действовать, болельщики будет гнать команду вперёд, а «Наполи» попробует вырвать что-то на классе, но не факт, что у гостей что-то получится.



Не совсем логичный вариант, если смотреть на последние выступления «Спартака», но мне понравилась ставка на победу «Спартака» с форой (+1) за 1.90».

Прогноз Виктора Гусева на матч «Спартак» — «Наполи».

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Прогноз Дениса Наливайко на матч «Спартак» — «Наполи».