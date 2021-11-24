«Интер» — «Шахтёр»: ставка Максима Калиниченко на матч группового этапа Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч Лиги чемпионов «Интер» – «Шахтёр».



Ставка: победа «Интера» с форой (-1.5) за 1.83.



«Интер» и «Шахтёр» сразятся в предпоследнем туре Лиги чемпионов. По таблице очень интересная борьба в группе. Хотя, к сожалению, донецкий клуб уже почти потерял шансы на выход из неё. Сейчас команда стоит на последней строчке с одним очком – её отставание от «Шерифа» с третьего места составляет пять баллов.



Но вот борьба за первые места ещё идёт. «Реал» на первой строчке с девятью баллами, а «Интер» на второй – с семью. Так что в их группе всё ещё может измениться. «Шериф» имеет возможность и опередить вышестоящих соперников.



Скорее всего, из группы выйдут «Интер» и «Реал». Первые победы «Шерифа» были аномальными. Не уверен, что молдавский клуб сможет набрать ещё три очка. Но место в Лиге Европы ему практически гарантировано. Должно слишком много чего совпасть, чтобы «Шахтёр» опередил этого соперника в группе.



Для «Шахтёра» всё просто – если он не обыгрывает «Интер», то теряет любые шансы на выход из группы. Миланской же команде обязательно нужны очки, чтобы гарантировать выход из группы. Обе команды будут играть на победу. Команда Индзаги на прошлых выходных смогла остановить серию без поражений у «Наполи». Так что этот клуб сейчас в хорошей форме.



Донецкой команде будет очень тяжело. Я не уверен, что она сможет нанести поражение нынешним миланцам», — сказал Калиниченко.

Почему «Шахтёр» не сможет набрать очки в матче с «Интером»?

Прогноз Артура Петросьяна на матч «Манчестер Сити» — «ПСЖ».

Прогноз Александра Мостового на матч «Шериф» — «Реал».