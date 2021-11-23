«Интер» — «Шахтёр». Украинский клуб останется на дне в Лиге чемпионов

24 ноября состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов «Интер» — «Шахтёр». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.28. Успех украинцев оценён экспертами в 12.25. Ставки на ничью принимаются за 6.15.

Где смотреть матч «Интер» — «Шахтёр»?

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Шахтёр» 24 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Интер» — «Шахтёр» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз матча 5-го тура Лиги чемпионов «Интер» — «Шахтёр» (24.11.2021)

Последний месяц осени подходит к концу, треть европейского футбольного сезона позади. Настал черёд заключительных туров группового этапа Лиги чемпионов. 24 ноября на стадионе «Джузеппе Меацца» в Италии миланский «Интер» примет донецкий «Шахтёр». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

«Нерадзурри» продолжают набирать ход. В последнем туре Серии А даже одолели лидирующий «Наполи» (3:2), который ранее ни разу не проигрывал в первенстве. До того сыграли вничью с «Миланом» (1:1) в дерби. Теперь до лидеров чемпионата Италии не хватает всего четырёх пунктов. А это значит, что битва за скудетто только начинается.

Несмотря на плотный график, наполненный противостояниями с сильными оппонентами, подопечные Симоне Индзаги не проигрывают уже седьмой матч кряду во всех соревнованиях. При этом результативность в чемпионате Италии у них самая высокая — 32 забитых мяча. А ведь Ромелу Лукаку давно в «Челси»!

В Лиге чемпионов «Интер» чутка барахлил поначалу. Проиграл мадридскому «Реалу» (0:1) и не смог одолеть как раз донецкий «Шахтёр» (0:0). Помогли исправить ситуацию и дать шанс на выход в плей-офф две победы с одинаковым счётом над молдавским «Шерифом» (3:1). Теперь можно даже за первую строчку повоевать.

Даже после продажи Ромелу Лукаку итальянцы смогли адаптироваться к новому ритму и удержаться в топе. Хотя стартовали не очень удачно. Не последнюю роль сыграла фигура нового главного тренера. Симоне Индзаги продолжает доказывать, что готов к серьёзной работе и борьбе за скудетто.

У «Шахтёра» дела хороши лишь в чемпионате Украины. Хотя здесь вовсю составляет конкуренцию киевское «Динамо». На двоих у команд космическое количество золотых медалей, однако гордиться ими можно с оговорками. Всё-таки общий уровень самого первенства очень низкий. Редко кто оказывает достойное сопротивление.

В Лиге чемпионов у «горняков» положение совсем иное. Замыкают группу D с одним-единственным очком. Проиграли «Шерифу» (0:2) и дважды «Реалу» (0:5 и 1:2). Вероятность выйти в 1/8 финала крайне мала. Даже если каким-то чудом удастся обыграть «Интер» (первая встреча с которым завершилась 0:0), всё будет зависеть от мадридцев — нужны две их победы.

У возглавившего клуб в начале нынешнего сезона Роберто Де Дзерби пока не получается добиться значимого прогресса. Относительный успех в УПЛ, очередная неудача в Лиге чемпионов. Вероятность попасть даже в Лигу Европы с такой игрой крайне мала. Скорее всего, туда направится «Шериф», успевший собрать шесть очков.

В первом круге «Интер» и «Шахтёр» разошлись миром, но то было давно. Теперь времени на исправление ошибок не осталось, очки позарез нужны всем. Однако у «Интера» дела пошли на лад, выигрывает у очень крепких соперников и старается во всех противостояниях владеть инициативой. Показатель забитых мячей гласит о том, что всё получается.

Потому даже возьмём Ф1 (-1.5) за 1.90. Альтернативный вариант — П1 всухую за 2.24. С голами у украинцев в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов серьёзные трудности. На групповом этапе за четыре тура забили только один, а во время квалификации с «Монако» сильно повезло. Да и в очных встречах распечатать ворота миланцев до сих пор не получилось.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Шахтёр» 24 ноября 2021 года

Уровень «Шахтёра» позволяет уверенно чувствовать себя в родном первенстве, но в Лиге чемпионов дела гораздо хуже. «Интер», в свою очередь, набрал отличную форму, много забивает и борется за чемпионство в Серии А. Ему позарез нужны очки для уверенности в выходе в плей-офф престижного турнира. Особенно после прошлого неудачного сезона. Щадить «Шахтёр» неуместно.



Ставка: победа «Интера» с форой (-1.5) за коэффициент 1.90.

Где покажут матч «Интер» — «Шахтёр»?