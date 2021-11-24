«Ливерпуль» — «Порту»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги чемпионов в Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Порту».
Ставка: индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 2.5 за 3.40.
«Снова Лига чемпионов, снова интересные матчи, и на повестке дня любопытное противостояние «Ливерпуль» — «Порту».
Мы помним, как закончилась первая игра, когда в Португалии «Ливерпуль» камня на камне от «драконов» не оставил. Думаю, что в домашнем матче «Ливерпуль» не только безоговорочный фаворит, но и команда на количество голов, которой можно уверенно грузить.
Я бы поставил на индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 2,5 мяча, а также взял бы просто победу «Ливерпуля», пусть там и не очень большой коэффициент.
«Ливерпуль» — фаворит. Хозяевам не по зубам «Порту», так что можно ставить и получать удовольствие от матча», — сказал Казаков.
Прогноз Романа Павлюченко на матч «Ливерпуль» — «Порту».
Прогноз Александра Мостового на матч «Шериф» — «Реал».
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