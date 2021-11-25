«Локомотив» — «Лацио»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги Европы

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Лацио».



Ставка: обе забьют за 1.93.



«У «Лацио» серьезная потеря в лице Чиро Иммобиле, который получил повреждение в матче за сборную. Это сказывается на игре, Чиро – главный бомбардир команды. Мы видели, как его не хватало в игре с «Ювентусом».



Но здесь другая история. Я бы обратил внимание на то, что «Лацио» на выезде пока ни разу не сыграл на ноль. «Локомотиву» очень надо, «Лацио» тоже очень надо. Поэтому думаю, что и те и другие могут рисковать в этой игре.



«Локомотив» пока без побед в Лиге Европы, на мой взгляд, может получить 3 очка здесь.



Думаю, что тут можно сработать на ОЗ. Против «Локо» гости могут обойтись и без Иммобиле, а вот победить в такой ситуации им будет непросто. Сыграю «обе забьют», — сказал Казанский.