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«Локомотив» — «Лацио»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги Европы

«Локомотив» — «Лацио»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги Европы
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Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Лацио».

Ставка: обе забьют за 1.93.

«У «Лацио» серьезная потеря в лице Чиро Иммобиле, который получил повреждение в матче за сборную. Это сказывается на игре, Чиро – главный бомбардир команды. Мы видели, как его не хватало в игре с «Ювентусом».

Но здесь другая история. Я бы обратил внимание на то, что «Лацио» на выезде пока ни разу не сыграл на ноль. «Локомотиву» очень надо, «Лацио» тоже очень надо. Поэтому думаю, что и те и другие могут рисковать в этой игре.

«Локомотив» пока без побед в Лиге Европы, на мой взгляд, может получить 3 очка здесь.

Думаю, что тут можно сработать на ОЗ. Против «Локо» гости могут обойтись и без Иммобиле, а вот победить в такой ситуации им будет непросто. Сыграю «обе забьют», — сказал Казанский.

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