«Локомотив» — «Лацио»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги Европы

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Лацио».
Ставка: обе забьют за 1.93.
«У «Лацио» серьезная потеря в лице Чиро Иммобиле, который получил повреждение в матче за сборную. Это сказывается на игре, Чиро – главный бомбардир команды. Мы видели, как его не хватало в игре с «Ювентусом».
Но здесь другая история. Я бы обратил внимание на то, что «Лацио» на выезде пока ни разу не сыграл на ноль. «Локомотиву» очень надо, «Лацио» тоже очень надо. Поэтому думаю, что и те и другие могут рисковать в этой игре.
«Локомотив» пока без побед в Лиге Европы, на мой взгляд, может получить 3 очка здесь.
Думаю, что тут можно сработать на ОЗ. Против «Локо» гости могут обойтись и без Иммобиле, а вот победить в такой ситуации им будет непросто. Сыграю «обе забьют», — сказал Казанский.
- 25 ноября 2021
-
10:00
- 24 ноября 2021
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:05
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:00
- 23 ноября 2021
-
20:00
-
19:45
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00