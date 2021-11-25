«Лестер» — «Легия»: прогноз Тимура Журавеля на игру Лиги Европы в Англии

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2021/2022 «Лестер» — «Легия».



Ставка: «Легия» забьёт за 2.28.



«Вы помните, что «Лестер» очень плохо стартовал в этом турнире, проиграв польской команде на выезде. «Лестер» сейчас просто не в порядке, и «Спартак» это подчеркнул, не проиграв в Англии. К тому же у «Лестера» было крупное поражение от «Челси,» где без Тилеманса в центре поля команда Роджерса выглядела подавленной. Мне кажется, что «Легия» тоже сможет поэксплуатировать эту слабость «Лестера».

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Выбирая ставку на «Лестер» — «Легия», я выбираю гол «Легии». Поляки забили в первой игре этих команд, забьют и во второй. Только в одном матче этого сезона «Лестер» умудрился сохранить свои ворота сухими, т.е. оборона – это большая проблема. Существование в плотном графике для нынешнего сильного по составу «Лестера» — проблема. Мне кажется, англичан будет лихорадить и дальше, а хорошо заряженные и мотивированные поляки смогут забить на выезде», — сказал Журавель.

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