«Лестер» — «Легия». «Спартак» получит ещё один шанс от англичан

25 ноября состоится матч 5-го тура Лиги Европы «Лестер Сити» — «Легия». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.19. Успех поляков оценён экспертами в 17.50. Ставки на ничью принимаются за 7.80.

Где смотреть матч «Лестер» — «Легия»?

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Лестер» — «Легия» 25 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Лестер» — «Легия» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14. Поставить на «обе забьют» можно за 2.26.

Анализ и прогноз матча 5-го тура Лиги Европы «Лестер» — «Легия» (25.11.2021)

После Лиги чемпионов традиционно наступает пора другого европейского турнира — Лиги Европы. В пятом туре группового этапа сразятся английский «Лестер Сити» и польская «Легия». Матч состоится 25 ноября на стадионе «Кинг Пауэр» в Англии. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

«Лестер» проиграл только в одном из четырёх матчей в Лиге Европы, как раз в Польше с «Легией» (0:1). Сейчас с пятью очками английский клуб располагается на третьем месте в группе, но от зоны плей-офф отстаёт на один пункт, а от лидера — на два. Победа в пятом туре предоставит отличные шансы на евровесну.

В остальных турах англичане сыграли весьма результативно. В первом разошлись миром с «Наполи» (2:2), хотя были очень близки к победе — всё испортил Виктор Осимхен. Ещё четыре балла набрали в противостояниях со «Спартаком» (4:3 и 1:1). Здесь уже нередко инициативой владел оппонент: не без удачи и с усилиями выиграли на выезде, недосчитались очков дома.

Однако в чемпионате Англии дела идут неважно. И вот почему. После 12 туров «лисы» расположились на 12-м месте с 15 очками, разница голов — 16:21. О стабильности обороны говорить не приходится, порой случаются настоящие провалы. Например, в четырёх последних битвах пропустили семь мячей. Забили при этом только три.

В Лиге Европы та же беда — в сетке ворот Каспера Шмейхеля за четыре тура побывало семь мячей. Больше только у проблемного «Спартака» (восемь). Благо польская команда не может похвастаться высокой результативностью, так что англичане могут спокойно сконцентрироваться на мести. Всё же не того результата от фаворита ждали в Польше.

«Легия» начала свой путь в еврокубках ещё в начале июля, в Лиге чемпионов. Благополучно вылетев в Лигу Европы, пока что имеет серьёзные шансы выйти из группы. Перед пятым туром занимала вторую строчку. В двух последних турах дважды проиграла «Наполи» (0:3 и 1:4). Хотя в активе есть сенсационные победы над «Спартаком» (1:0) и как раз «Лестером» (1:0).

Поляки отдают все силы в Европе, потому как в чемпионате Польши дела плохи. После 15 туров в активе всего девять очков и место в зоне вылета. В запасе две игры, но форма не впечатляет. В последний раз обыграли «Гурник» (3:1) ещё в конце сентября. Есть победа над «Лестером», но после неё — девять поражений подряд во всех турнирах.

Предыдущая встреча с «Лестером» ознаменовалась победой «Легии». На поле вышел основной состав англичан, но, возможно, сыграл фактор недооценки соперника. В ответном матче такого уже произойти не должно. Подопечным Брендана Роджерса необходимо набрать все три очка для борьбы за выход в плей-офф.

«Лисы» являются фаворитами. Играют на своём поле, превосходят варшавян в классе. Но разгрома ждать не стоит, забивают в последнее время не так много. Да и «Легия» в Лиге Европы старается держаться достойно, наверняка сыграет строго в обороне. Это её единственный шанс. Мы бы взяли победу «Лестера» + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 2.14.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Лестер Сити» — «Легия» 25 ноября 2021 года

«Лестер» находится не в лучшей форме, но опыт, именитый состав и более высокий класс должны сыграть ключевую роль. «Легия» сильно потрёпана поражениями в чемпионате Польши, все силы сконцентрировала на Лиге Европы, потому бросать всё на полпути не станет. Ещё одной сенсации не ждём, однако англичанам придётся постараться, чтобы забить.



Ставка: победа «Лестер Сити» + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.14.

Какой канал покажет матч «Лестер» — «Легия»?