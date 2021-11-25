«Локомотив» — «Лацио»: ставка Александра Мостового на игру группового раунда Лиги Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги Европы «Локомотив» — «Лацио».



Ставка: ничья или победа «Лацио» в один мяч за 2.37.

«Локомотив» выступает в Лиге Европы как действующий обладатель Кубка России. После 15 туров текущего сезона Премьер-Лиги в активе «красно-зелёных» шесть побед и семь мирных исходов, которые привели столичную команду на четвёртое место.

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Локомотив» — «Лацио».

После ничьей со «Спартаком» сегодняшние хозяева уступили «Ахмату». В Лиге Европы на счету московской команды всего два балла и последнее место в турнирной таблице. Ужасно выглядят показатели атаки, команда забивала всего два раза.



«Лацио» не балует результатами и после четырёх туров записал на свой счёт пять очков и вторую позицию в турнирной таблице. В двух последних противостояниях «бело-голубые» дважды сыграли вничью с «Марселем».

В первом круге железнодорожники потерпели поражение, причём уступили в Риме всухую. Слишком много авансов было роздано российской команде, она их не оправдала.



Сегодня я не верю в «Локо», который на своём поле может добиться максимум ничьей. Предполагаю мирный исход или минимальный успех итальянской команды», — сказал Мостовой.

Почему «Локомотив» снова проиграет «Лацио»?

Прогноз Павла Занозина на матч «Локомотив» — «Лацио».

Прогноз на матч «Лестер» — «Легия» с коэффициентом 2.40.