«Лестер» — «Легия»: прогноз Ильи Казакова на матч 5-го тура Лиги Европы

Известный комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч Лиги Европы «Лестер» — «Легия».



Ставка: ТМ 2.5 за 2.60.



«Встреча соперников «Спартака» по группе. В последнее время «Легия» играет просто безобразно. У неё идут поражение за поражением, ноль голов. И я думаю, что шансов в выездной игре у поляков вообще нет.



Правда, «Лестер» тоже не блещет. Команда не побеждает уже в четырёх матчах. Она должна играть на результат в этом турнире. Потому что «Лестер» даже умудряется уступать «Легии» в турнирной таблице, идти позади.



У «Легии» кошмарные результаты: восемь поражений в девяти матчах, четыре неудачи подряд. Поэтому думается, что все недооценки и расслабленность у сильных клубов останутся в прошлом.



Поэтому я ставлю на победу «Лестера» и ТМ (2,5). Вряд ли «Легия» забьёт хотя бы один мяч, а «лисы» разразятся феерией голов», — сказал Казаков.

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