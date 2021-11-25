«Локомотив» — «Лацио»: повышенный фрибет 2000 рублей к матчу Лиги Европы
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Сегодня, 25 ноября, в Лиге Европы пройдёт матч между «Локомотивом» и «Лацио». Начало — в 20:45 мск. Ты можешь получить повышенный фрибет 2000 рублей в честь Чёрной пятницы от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет».
2. Скачай приложение «Фонбет».
Фрибет будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» сразу после установки.
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