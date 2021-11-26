«Штутгарт» — «Майнц»: прогноз Ивана Млечного на матч Бундеслиги

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 13-го тура Бундеслиги cезона-2021/2022 «Штутгарт» — «Майнц».



Ставка: победа «Штутгарта» с форой (0) за 2.12.



«Чемпионат Германии постепенно подбирается к своему экватору. Давайте разберём один из матчей Бундеслиги, а именно встречу между «Штутгартом» и «Майнцем».



«Штутгарт» ужасно начал этот сезон. В активе команды за 12 туров всего лишь 10 очков и почётное 16-е место, которое является местом в зоне вылета. Команда не пропустила всего лишь в одном матче, поэтому о какой-то стабильной игре в обороне или низовых матчах говорить в этот раз не имеет смысла. Очень много травмированных игроков у «Штутгарта». Также хочется отметить, что команда имеет уже серию из четырёх поражений подряд, причём «Штутгарт» проиграл даже скромной «Арминии», которая идёт ещё ниже. Но всё же у «Штутгарта» получается забивать, команда забила столько же, сколько и «Майнц», который идёт на восемь строчек выше и с которыми «Штутгарту» предстоит играть.



Что касаемо самого «Майнца», то последний отрезок они провели на хорошем уровне. За последние четыре матча они дважды одержали победу и дважды сыграли вничью. Понятное дело, что все эти матчи были с соперниками, которые находятся ниже в турнирной таблице, но всё же это похвально.



«Штутгарту» пора побеждать, уж когда, если не сейчас. «Майнц» ужасно играет на выезде, поэтому у их соперников есть все шансы. Мой прогноз на эту встречу — «Штутгарт» с форой 0. Мне кажется, что именно в этом матче для «Штутгарта» всё поменяется», — сказал Млечный.

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