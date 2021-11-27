«Ювентус» — «Аталанта»: эксперты назвали фаворита центрального матча 14-го тура Серии А

27 ноября состоится матч 14-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Аталанта». Начало игры — в 20:00 мск, в прямом эфире её покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех бергамасков оценён экспертами в 3.56. Ставки на ничью принимаются за 3.58.



Букмекеры уверены, что матч «Ювентус» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.54, на пенальти — за 2.30, на гол в первые 15 минут — за 3.10.

Прогноз Эльвина Керимова на матч «Ювентус» — «Аталанта».

Прогноз Константина Генича на матч «Вильярреал» — «Барселона».

Почему «Ювентус» не сможет выиграть у «Аталанты»?