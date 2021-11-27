«Ювентус» — «Аталанта»: ставка Максима Калиниченко на центральный матч 14-го тура Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Ювентус» – «Аталанта».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.97.

«В 14-м туре итальянской Серии А сойдутся «Ювентус» и «Аталанта». Очень интересный матч двух лидеров чемпионата последних лет. Несмотря на то что обе команды имеют нестабильные результаты, на мой взгляд, это прекрасная вывеска для просмотра.



Да, «Ювентус» откровенно проваливает этот сезон. Сейчас команда на восьмом месте, что, конечно, непозволительно для её уровня. Чередуют туринцы победы с поражениями и ничьими. Но хотя бы в Лиге чемпионов «старая синьора» добилась успеха и уже вышла из группы.



«Аталанта» на фоне своего соперника в этом туре выглядит чуть лучше. Хотя команда Гасперини тоже не может выйти на стабильную серию побед, но она всё равно входит в топ-4. Сейчас бергамаски находятся на четвёртой строчке, отставая от «Интера» на три балла.



Обе команды часто позволяют себе и забивать, и пропускать. «Ювентус» сейчас уже совсем не тот клуб, который может забить один мяч и нисколько не пропустить. Сейчас туринцы переживают небольшую перестройку. Выступают они весьма непредсказуемо.



«Аталанта» же довольно развесёлая команда — самая весёлая из всех лидеров Серии А, на мой взгляд. Почти в каждой игре бергамаски показывают, что могут забить кому угодно и пропустить почти от любого соперника.



Так что, на мой взгляд, тут для прогноза вырисовывается очевидный вариант – обе команды забьют и тотал больше 2.5 мяча».

Почему «Ювентус» не сможет выиграть у «Аталанты»?

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