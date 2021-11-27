«Химки» — «Краснодар»: где смотреть матч онлайн, прямая трансляция, какой канал покажет

27 ноября состоится матч 16-го тура чемпионата России «Химки» — «Краснодар». Начало игры — в 19:00 мск. Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть бесплатно в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ».
Эксперты уже дали свой прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех команды из Химок оценён экспертами в 4.65. Ставки на ничью принимаются за 3.85.
Также аналитики сомневаются, что матч чемпионата России «Химки» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.
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