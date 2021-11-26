«Химки» — «Краснодар». Виктор Гончаренко и Джон Кордоба ворвутся в зону еврокубков

27 ноября состоится матч 16-го тура чемпионата России «Химки» — «Краснодар». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех команды из Химок оценён экспертами в 4.65. Ставки на ничью принимаются за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Химки» — «Краснодар» 27 ноября 2021 года

Букмекеры сомневаются, что матч чемпионата России «Химки» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Анализ и прогноз матча 16-го тура чемпионата России «Химки» — «Краснодар» (27.11.2021)

Вот и пролетела первая половина сезона РПЛ, совсем скоро наступит зимний перерыв. Перед этим участники проведут ещё несколько туров второго круга. Программа 16-го тура чемпионата России откроется 27 ноября сразу тремя встречами. В гости к «Химкам» пожалует «Краснодар», который недавно обыграл «Спартак» (2:1).

Краснодарцы открыли счёт на 16-й минуте, прервал своё молчание Джон Кордоба, не забивавший с шестого тура. Под самый перерыв получили пенальти в свои ворота, но во втором тайме сами реализовали одиннадцатиметровый. Хотя судейская комиссия впоследствии признала, что пенальти в пользу красно-белых был назначен ошибочно.



Впрочем, отметим, что три очка «быки» заслужили. После первого круга занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Отставание от еврокубковой зоны составляет всего один пункт. Хотя у ЦСКА в активе столько же баллов, а «Крылья Советов» отстают всего на одно очко. Положение неустойчивое.



Тем важнее провести отрезок перед длительной паузой как можно рациональнее. Благо календарь вполне позволяет спокойно набирать очки. Помимо выезда к подмосковными «Химкам», предстоит встретиться с крепким «Сочи» в гостях и закончить 2021 год домашней игрой с «Нижним Новгородом». Оппоненты вполне играбельные.

Химчане вернули Игоря Черевченко на тренерский мостик, но в прошлом туре на своём поле не сумели ничего поделать с московским ЦСКА (0:0), который на 15-й минуте остался в меньшинстве. Красную карточку получил защитник Бруно Фукс, и без того страдающий от недостатка практики из-за частых травм.



Хозяева по итогу нанесли в три раза больше ударов (17 против 5). Пять раз попали в створ. Однако затолкать даже один мяч в ворота Игоря Акинфеева так и не получилось. Правда, в концовке капитан спас армейцев, вытащив непростой мяч из нижнего угла после удара Сабовича, но в целом игра красно-чёрных разочаровала.

Теперь «Химки» идут на серии из четырёх матчей без побед в РПЛ и не могут забить в трёх последних. Кроме ничьей с ЦСКА, здесь нулевая ничья с хромающим «Уралом» и разгромное поражение от «Крыльев Советов» (0:3). Положение в таблице не из приятных: предпоследнее место и 13 набранных очков. Задача стоит, мягко говоря, непростая.



А состояние у подопечных Игоря Черевченко значительно хуже, нежели в прошлом сезоне. «Краснодару» в Химках, вероятно, будет труднее, чем на своём поле. Однако накануне подопечные Виктора Гончаренко прервали трёхматчевую серию поражений во всех турнирах и наверняка находятся в хорошем рабочем настроении.



Джон Кордоба оправился от травмы, наконец-то забил гол. Это должно помочь в психологическом плане. Создавать моменты для колумбийца будут Реми Кабелла, отдавший голевую передачу в прошлой игре, а также молодой Эдуард Сперцян, который продолжает проявлять себя на высоком уровне. Думаем, краснодарцы заберут три очка.

Коэффициент 1.82 на лобовую победу гостей выглядит заманчиво. Альтернативный вариант — Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.70. Хоть Сергей Галицкий и требует от своего клуба и тренеров яркого футбола, с крупными счетами у «быков» всё не так здорово. Химчане же наверняка поработают над игрой в обороне, так что слишком много голов не ждём.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Химки» — «Краснодар» 27 ноября 2021 года

«Краснодар» прервал неприятную серию, обыграв на своём поле «Спартак». Наконец-то снова забил Джон Кордоба, Сперцян и Кабелла тоже показали себя здорово. Настроение у краснодарцев должно быть получше. «Химки» вернули на тренерский мостик Игоря Черевченко, но нынешний футбол далёк даже от прошлогоднего образца. Накануне не сумели дожать ЦСКА, игравший почти всё время в меньшинстве. Думаем, три очка заберут гости.



Ставка: победа «Краснодара» за 1.82.