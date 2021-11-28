«Реал» — «Севилья»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Севилья» в 15-м туре Примеры сезона-2021/2022.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.96.

«Севилья» меньше всех пропускает в чемпионате, меньше пропустил лишь «Атлетик» Бильбао. Треть из девяти пропущенных мячей «Севилья» пропустила в одном матче с «Леванте», когда умудрилась пропустить аж три гола.



«Севилья» одна из самых скучных и прагматичных команд нынешнего сезона. Мы прекрасно знаем, как выстраивает игру Лопетеги. Посмотрите на «Севилью». Она при иногда минимуме, а иногда и максимуме затрат добивается результата в таких скучных матчах. Не удивительно, что в Лиге чемпионов «Севилья» долгое время не выигрывала, а многие матчи были низовыми или ничейными.



«Реал» сейчас вроде бы на ходу, много забил «Шерифу», но я посмотрел статистику и увидел, что домашние матчи «Реала» против «Севильи», как правило, получаются результативными. В прошлом сезоне в конце чемпионата они сыграли 2:2. Там было много споров: VAR или не VAR, пенальти, назначенный в концовке в ворота «Реала».



Исходя из того, что я видел в этом сезоне в исполнении «Севильи» и «Реала», то если «Севилья» сыграет в свой футбол на «Бернабеу» и не даст «Реалу» разбежаться, то о каком-то результативном футболе речь не пойдйт.



На мой взгляд, в этом матче лучше играть низ, ТМ 2.5 гола. Это рискованно, но можно рассмотреть этот вариант. Либо можно сыграть с подстраховкой, то есть ТМ 3 мяча. Коэффициент скромный, 1.60. Почему бы и нет? Вряд ли в этом матче будет забито больше трех мячей, но, на мой взгляд, тут вряд ли будет и больше двух мячей".

Чего ждать от матча «Реал» — «Севилья»?

Прогноз на матч «Эспаньол» — «Реал Сосьедад».