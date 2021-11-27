ЦСКА — «Зенит»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата России

Комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч ЦСКА — «Зенит».
Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.81.
«Армейцы провели серию удачных матчей. Команда Алексея Березуцкого долго не проигрывала, но в трёх последних матчах набрала всего одно очко. Проиграли «Рубину», провалились с «Сочи», не получилось в меньшинстве с «Химками». По-прежнему ЦСКА по игре достаточно сырая команда.
Прогноз Максима Калиниченко на матч ЦСКА — «Зенит».
На центральные матчи чемпионата «Зенит» собирается. Тут и победы над «Спартаком» и «Динамо». Очень тяжёлый матч в Лиге чемпионов питерцы провели в Швеции. В игре с «Мальме» многое не получалось, но благодаря пенальти ушли от поражения. Когда дело доходит до серьёзных соперников в РПЛ, «Зенит» собирается и показывает хороший футбол. ЦСКА же постарается сыграть от обороны. «Зенит» в подобных матчах и сам забивает, и соперникам дает играть. Поэтому вполне возможен результативный футбол».
Почему ЦСКА не сможет остановить «Зенит»?
Прогноз Виктора Гусева на матч ЦСКА — «Зенит».
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